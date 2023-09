أفلام الرعب تسيطر على إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية

* «الراهبة» يتصدر القائمة.. و«مطاردة فى البندقية» يلاحقه

* «باربى» فى المركز الخامس.. و«أوبنهايمر» فى التاسع.. و«سلاحف النينجا» يتذيل القائمة



سيطرت أفلام الرعب على صدراة إيرادات شباك السينما العالمية بالأسبوع الماضى، حيث واصل الجزء الثانى من فيلم «الراهبة ــ The Nun» الحفاظ على تصدره لقائمة إيرادات الأفلام، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا 14 مليون دولار و730 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 158 مليون دولار و823 ألفا.

الفيلم من تأليف أكيلا كوبر، وإيان جولدبرج، وريتشارد ناينج، وجيمس وان، وجارى دوبرمان، وإخراج مايكل تشافيز، وبطولة ستورم ريد، وآنا بوبليويل، وتايسا فارميجا، وبونى آرونز، وكاتلين روز دونى.

كما جاء فى المركز الثانى بالقائمة، فيلم «مطاردة فى البندقية ــ A Haunting in Venice»، وذلك فى أول أسبوع من طرحه، محققا 14 مليون دولار و500 ألف، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 37 مليون دولار و200 ألف.

الفيلم من تأليف مايكل جرين، وأجاثا كريستى، وإخراج كينيث براناه، وبطولة كينيث براناه، وكيلى رايلى، وميشيل يوه، وأمير المصرى، وجايمى دورنان، وإيما ليرد، وتينا فاى، وكايل آلن، وكاميل كوتان، وريكاردو سكامارشيو، وجود هيل.

وتراجع إلى المركز الثالث، الجزء الثالث من فيلم «المعادل ــ The Equalizer»، وذلك فى ثالث أسبوع من طرحه، محققا 7 ملايين دولار و235 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 132 مليون دولار و379 ألفا.

الفيلم من تأليف ريتشارد وينك، وإخرج أنطونى فوكوا، وبطولة دينزل واشنطن، وداكوتا فانينج، وديفيد دنمان.

كما تراجع إلى المركز الرابع، الجزء الثالث من فيلم «حفل زفافى اليونانى الضخم ــ My Big Fat Greek Wedding»، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا 4 ملايين دولار و700 ألف، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 23 مليون دولار و884 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج نيا فاردالوس، وبطولة إيلينا كامبوريس، وجون كوربيت، ولويس مانديلور، ولانى كازان، ونيا فاردالوس، وأندريا مارتن، وجيا كارديز، وجوى فاتون.

واستقر فى المركز الخامس، فيلم «باربى» بالأسبوع التاسع من طرحه، محققا 3 ملايين دولار و965 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليار دولار و416 مليونا و722 ألفا.

الفيلم من تأليف نواه بومباك، بالاشتراك مع مخرجة الفيلم جريتا جيروج، ومن بطولة مارجوت روبى، ورايان جوسلينج، وويل فيرل، وأريانا جرينبلات، وإيما ماكى، وهيلين ميرين، وكونور سويندلز، ونيكولا كوجلان، و​كيت ماكينون، وسيمو لو، ومايكل سيرا، وكينجسلى بن أدير، وريا بيرلمان، وريتو أريا، وألكساندرا شيب، وإميرالد فينيل، وجيمى ديميتريو، وأمريكا فيريرا، وآنا كروز كاين، ودوا ليبا.

وتراجع إلى المركز السادس، فيلم «جوان» فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا مليونى دولار و493 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 18 مليون دولار و786 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج أتلى كومار، وبطولة شاروخان، ونايانتارا، وفيجاى سيثوباثى، وعامر نايك، وديبيكا بادكون، وريدهى دوجرا، وسانجاى دوت، وسانيا مالهوترا، ونافين سينج، وبريامانى، وموكيش تشهابرا، ويوجى بابو، وسونيل جروفر، وروتوجا شندى، وجيريجا أوك.

وتراجع أيضا فيلم «الخنفساء الزرقاء ــ Blue Beetle»، إلى المركز السابع، وذلك فى الأسبوع الخامس من طرحه، محققا مليونى دولار و475 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 119 مليون دولار و881 ألفا.

الفيلم من تأليف أنجيل مانويل سوتو، وإخراج جاريث دونيت ــ ألكوسر، وبطولة سوزان سارندون، وزولو ماريدونا، وهارفى جيلن، وجورج لوبيز، وراؤول تروجيلو، وإلبيديا كاريو، وداميان ألكازار، وأدريانا بارازا، وبرونا ماركيزين.

كما تراجع إلى المركز الثامن فيلم «جران توريزمو ــ Gran Turismo»، وذلك فى رابع أسبوع من طرحه، محققا مليونى دولار و350 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 102 مليون دولار و922 ألفا.

الفيلم من تأليف زاك بالين، وويل دون، وجايسون هول، وإخراج نيل بلومكامب، وبطولة ديفيد هاربر، وأورلاندو بلوم، ودجيمون هونسو، ودارين بارنيت، وإميلى هارتفورد، وآرشى ماديكوى، وجوشا سترادوفسكى، وجيرى هالويل.

وجاء فى المركز التاسع فيلم «أوبنهايمر»، فى تاسع أسبوع من طرحه، محققا مليونى دولار و100 ألف، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 912 مليون دولار و701 ألف.

الفيلم من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة كيليان مورفى، ورامى مالك، وروبرت داونى جونيور، ومات ديمون، وإيميلى بلانت، وفلورنس بيو، وجارى أولدمان، وجوش هارتنت، وكينيث براناه، وسكوت جريمز، وجاك كويد، وماثيو مودين، وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكى روبرت أوبنهايمر ودوره فى تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن كل شىء فى العالم.

وتذيل القائمة فيلم «سلاحف النينجا المراهقون: تحول مدمر» فى سابع أسبوع من طرحه، محققا مليونى دولار، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 167 مليون دولار و247 ألفا.

الفيلم من تأليف بريندان أوبراين، وكيفين إيستمان، وبيتر ليرد، وإخراج كيلر سبيرز، وقام بأداء الأصوات كل من بول رود، وجيانكارلو إسبوسيتو، وروز بيرن، وجاكى شان، وسيث روجان، وجون سينا، وناتاسيا ديميتريو، ومايا رودولوف، وآيو إدبيرى، وآيس كيوب، وبوست مالون، ونيكولاس كانتو.