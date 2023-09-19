الأمم المتحدة تعلن وفاة 1200 طفل في مخيمات اللاجئين بالسودان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، وفاة نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو الماضي، في ظل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد.

وأوضح مينا أن هذه المخيمات تضم بشكل رئيسي لاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا أيضا.

ولفتت المفوضية إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، بالإضافة إلى تفشي حمى الضنك والملاريا.

من جانبه، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف للصحفيين إن المنظمة الأممية تخشى "وفاة الآلاف من حديثي الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة الاشتباكات والهجوم على خدمات الصحة والتغذية .