رئيس كوريا الجنوبية يوقع على اقتراح يطلب تصديق البرلمان على اعتقال زعيم المعارضة

وقع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، على اقتراح يطلب تصديق البرلمان على اعتقال زعيم المعارضة لي جاي ميونج على خلفية مزاعم بتلقيه رشى وتهم أخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مكتبه.

وطالت لي، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اتهامات بخيانة الأمانة والرشوة وتهم أخرى تتعلق بمشروع لتطوير الأراضي شابته فضائح ومزاعم بتورطه في تحويلات نقدية غير شرعية لإحدى الشركات في كوريا الشمالية.

وطلب ممثلو الادعاء إصدار مذكرة توقيف بحق لي أمس الاثنين، بعد وقت قصير من نقل زعيم المعارضة إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية في اليوم التاسع عشر من الإضراب عن الطعام الذي نظمه احتجاجا على إدارة حكومة يون لشئون الدولة.

ووبحسب مسئول في مكتب الرئاسة، تم إرسال الطلب إلى محكمة مقاطعة سول المركزية، التي سلمته بدورها إلى الحكومة. ووقع يون على الاقتراح من نيويورك، حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد موافقة يون، قدمت وزارة العدل الاقتراح إلى الجمعية الوطنية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يتم تقديمه في جلسة عامة غدا الأربعاء وطرحه للتصويت في اليوم التالي.

وانتقد الحزب الديمقراطي المعارض قرار يون باعتباره محاولة "لقتل منافس سياسي".

وقال النائب كانج سون وو في بيان له: "قبل ثمانية أشهر من الانتخابات العامة، فإن تحرك الحكومة لاغتيال منافس سياسي، يتجاوز كل الحدود".