 مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 3:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 4:01 ص

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكى مع ربع نقل دوبل كابينة، بطريق العوينات بالكيلو 150.


تلقت الأجهزة الأمنية فى الوادى الجديد بلاغا يفيد بمصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، والمتوفين هم "حسنى عبدالكريم من قرية عزب القصر بالداخلة، أحمد أبوطالب من قرية الراشدة، محمد حسني عيسي من القاهرة 35 سنة، وفاء عبدالجواد عبده جابر ٥٠ سنة، وأخرى غير معلومة الهوية".


تم نقل المصابين إلى مستشفي الداخلة العام والتحفظ على جثث المتوفين بالمشرحة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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