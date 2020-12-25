 إصابة 25 شخصا بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة دجاج في مطعم بالمنوفية - بوابة الشروق
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إصابة 25 شخصا بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة دجاج في مطعم بالمنوفية

مصطفى الملاح
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 2:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 2:35 ص

استقبل قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم 25 حالة تسمم إثر تناول وجبات "فرايدتشكن" من أحد المطاعم بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم 25 حالة تسمم إثر ادعاء تناول وجبات فرايدتشكن في أحد مطاعم مدينة منوف.

وبالانتقال والفحص تبين أن معظم المصابين أسر قامت بتناول وجبات الدجاج المقلي من ذات المطعم، ومن بين المصابين: "م. ع. ج" 43 عام، و"م. ع. ج" 10 أعوام، و" ف. م، ع" 7 أعوام، و" م. ع. ج" 8 سنوات، و "س. م. ج".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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