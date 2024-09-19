 القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 6:10 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 6:13 م


نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها ٤٥ فردا على مسافة ٩٦ ميلاً بحرياً من السلوم.

حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب التى كانت تقوم بنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية بعد ورود بلاغ إستغاثة منها، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة ٣ يوليو مجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب.

حيث تمكنت من إنقاذ ٤٥ فردا مصرى الجنسية وتم تسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

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