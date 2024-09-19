بلغاريا تعلن أنها ستحقق في صلة شركة بأجهزة البيجر التي انفجرت بلبنان

قالت وكالة أمن الدولة في بلغاريا، الخميس، إنها ستحقق في صلة إحدى الشركات ببيع أجهزة استدعاء «بيجر» لجماعة «حزب الله» اللبنانية، بعد انفجارها هذا الأسبوع في هجوم منسق.

وأضافت وكالة أمن الدولة البلغارية DANS، في بيان، أنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في بلغاريا، دون تسميتها.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أشارت الوكالة إلى أنها «لم تكتشف أي شحنات من المشتبه بها على الأراضي البلغارية».

وكشفت شركة «جولد أبوللو» التايوانية، الأربعاء، اسم الشركة التي أنتجت أجهزة «البيجر» المتفجرة في لبنان، ومقرها في دولة أوروبية.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه فيما يتعلق بأجهزة الاتصال «بيجر طراز إيه آر 924 التي تم ذكرها في وسائل الإعلام، نود التوضيح أنه تم إنتاجها وبيعها بواسطة شركة باك (BAC)».

ولفتت إلى أن مقر هذه الشركة يقع في عاصمة المجر بودابست.

والأجهزة التي انفجرت هي أجهزة اتصال يعتمد عليها عناصر «حزب الله» في التواصل الميداني بعيدًا عن الأجهزة المحمولة، التي قد تكون عُرضة للاختراق الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن مسئولين أمريكيين وآخرين لم تُسَمهم، قولهم إن «أجهزة النداء اللاسلكية التي انفجرت صنّعتها شركة جولد أبولو التايوانية، وفخختها إسرائيل قبل أن تصل إلى لبنان».



