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ماكرون يعزي بري في ضحايا تفجيرات لبنان

وكالات
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 3:23 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 3:23 م

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم خلاله التعازي بالقتلى الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس وأمس الأول، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، جدد ماكرون، خلال الاتصال لرئيس المجلس «موقف فرنسا المؤازر والداعم لتجاوز الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان».
بدوره، توجه بري بالشكر إلى الرئيس الفرنسي على اتصاله ومشاطرته اللبنانيين أوجاعهم، مقدما للرئيس الفرنسي شرحا حول «تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في حق لبنان، وطالت الآلاف من اللبنانيين على نحو غير مسبوق في التاريخ».

ونوه أن «التفجيرات تشكل جريمة حرب موصوفة»، متمنيا «دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة».
وجدد التأكيد على «ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان قبل فوات الأوان»، مقدرا «الدور الفرنسي الداعم للبنان في مختلف الحقب، لا سيما في المرحلة الراهنة».

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