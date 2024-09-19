حكومة غزة تكشف تفاصيل الوضع الميداني في اليوم الـ347 للحرب

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة آخر تحديث للوضع الميداني الحالي في القطاع حتى الساعة 09:00 من مساء الأربعاء والذي يصادف اليوم 347 للحرب على غزة.





وأوضح البيان الصادر عن المكتب آخر حصيلة للشهداء والجرحى في مختلف محافظات قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، وكانت على النحو التالي:

محافظة الشمال



أسفر القصف الإسرائيلي على "مفترق الشهداء الستة" استهدف مجموعة مواطنين بمحافظة جباليا شمالي القطاع عن مقتل 4 ووقوع عدد من الجرحى.

كما أسفر قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الزعانين" في مدينة بيت حانون عن وقوع شهيد.



محافظة غزة



8 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتان نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة "ابن الهيثم" والتي تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

قتيلان نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "حجاج" بشارع كشكو شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

انتشال جثماني قتيلين من منزل يعود لعائلة حسونة، في شارع الوحدة بمدينة غزة، وما يزال 3 مفقودين تحت الأنقاض.

قصف إسرائيلي مدفعي كثيف على مناطق متفرقة شمال شارع 8 وتحديدا منطقة المجمع الإسلامي.

لا تزال القوات الإسرائيلية تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة مما يدفع المواطنين للجوء لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يؤدي لحدوث خطر على الأرواح والممتلكات.



محافظة الوسطى



انتشال 12 شهيدا من أسفل ركام منزل عائلة أبو شوقة والترتوري بمخيم البريج وسط قطاع.

3 شهداء بينهم طفلة وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "بارود" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "سويدان" بمخيم 1 بمخيم النصيرات.



محافظة خانيونس



7 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "النجار" في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس.



محافظة رفح



انتشال 5 شهداء من منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح.

شهيدان وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مركبة بمدنية في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

شهيد نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح.

قصف ونسف إسرائيلي لمبان سكنية شمال غرب مدينة رفح.



وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41,272 شهيدا و95,551 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.