محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، معرض «أهلًا مدارس» للمستلزمات المدرسية بمجمع المدارس بالإدارة التعليمية بديروط، والذي تنظمه إدارة ديروط التعليمية لبيع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد علي محمد مدير عام إدارة ديروط التعليمية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد كمال وكيل إدارة ديروط التعليمية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، المعرض الذي يضم الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس (الملابس، والأحذية، والأدوات المدرسية بمختلف أنواعها، الأدوات المكتبية، وسائل تعليمية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 : 40%؛ تيسيرا على الأسرة وأولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهلهم، واستمع لبعض المشاركين والعارضين في المعرض.

واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض وأسعارها ومدى التخفيض عن مثيلتها في الأسواق لتكون بأسعار مناسبة؛ تسهيلاً للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم.

وأثنى محافظ أسيوط، على جودة المنتجات ورخص الأسعار بالمعرض مقارنة بمثيلتها في الأسواق، مقدما الشكر والتقدير للمشاركين في المعرض.

ودعا كل الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقطاع الخاص بالمشاركة المجتمعية والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة؛ لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.