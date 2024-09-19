كتائب القسام تعلن إيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين مركب بمدينة رفح

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، اليوم الخميس، إيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين مركب بمدينة رفح الفلسطينية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إنها نصبت الكمين المركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح.

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير ناقلة جند إسرائيلية بعبوتي «شواظ»، واستهداف ناقلتي جند أخريين بقذيفة «الياسين 105» وقذيفة «التاندوم».

واستشهد عدد من الفلسطينيين، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال مدينة رفح جنوبا.

وأضافت المصادر ذاتها، باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة عزام في جباليا البلد شمالا.

فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح، غالبيتهم أطفال، جراء إلقاء طائرة الاحتلال من نوع «كواد كابتر» قنبلة صوبهم في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع، فيما يتواصل القصف المدفعي غرب المخيم.

كما يواصل الاحتلال إطلاق الرصاص في مناطق شمال البريج.