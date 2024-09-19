نجوم السينما وصناعها يتألقون على الريد كاربت لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوف دورته الثانية من نجوم وصناع السينما على الريد كاربت، وذلك في أجواء احتفالية وسط حضور لافت من ضيوف الغردقة المصريين والأجانب.

وكان من بين النجوم الذين تألقوا في حفل افتتاح المهرجان، الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، والفنانين "مصطفى خاطر، وأحمد فتحي، ومصطفى أبو سريع، وأحمد وفيق، وصبري فواز، وأمير شاهين، والمخرجين هاني لاشين، وعمر عبد العزيز، وساندرا نشأت، وأمير رمسيس"، والمنتجين هشام عبد الخالق ومحمد العدل ود.عاطف عبد اللطيف.

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب تستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، وتشهد منافسة بين 47 فيلمًا على جوائز مسابقاته الأربعة.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات "الثقافة والسياحة والشباب والرياضة"، ومحافظة البحر الأحمر، وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش، وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024.

ويتضمن المهرجان مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة، كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.