تركيا ترسل أنظمة ملاحية متطورة إلى مطار دمشق الدولي

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الجمعة، إرسال أنظمة ملاحية متطورة إلى مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية لدعم عمليات الهبوط والإقلاع وجعلها أكثر أمانا حتى في الظروف الجوية السيئة.

وذكر أورال أوغلو في بيانٍ، أن المديرية العامة لتشغيل مطارات الدولة أرسلت إلى مطار دمشق شحنة تتضمن جهاز الهبوط الآلي ILS الذي يسهّل هبوط الطائرات على المدرج في الأحوال الجوية الصعبة، إضافة إلى نظام DVOR/DME الذي يزوّد الطائرات بمعلومات الاتجاه والمسافة.

وأشار إلى أنّه بعد استكمال أعمال البنية التحتية في المطار ستبدأ عملية التركيب الفني، وأن هذه الأجهزة تتيح للطيارين سهولة الاقتراب من المدرج بدقة وأمان أكبر، ما يعزز سلامة الملاحة الجوية.

وأفاد أورال أوغلو بأنه سيتم أيضا تركيب نظام الرادار الأولي والثانوي PSR/SSR، ونظام مراقبة الاقتراب APP في مطار دمشق.

وأكد أن هذه الأنظمة ستتيح تتبّع حركة الطائرات في الجو وتمكين برج المراقبة ومراكز التحكم من العمل ببيانات أكثر دقة.

وكشف الوزير أن شركة "أسيلسان" التركية بدأت أعمال الإنشاء الخاصة بتركيب أنظمة الرادار والمراقبة، وبيّن أن أجزاء الرادار التي أنتجتها أسيلسان ستتوجه إلى دمشق الأسبوع المقبل.