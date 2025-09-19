الشرطة النمساوية تعثر على أسلحة ورموز نازية في منزل مواطن ألماني

أفادت الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على 18 سلاحا ناريا، بالإضافة إلى كاتمات صوت، و30 ألف طلقة، ورموز نازية خلال تفتيش منزل مواطن ألماني يقيم في جنوب شرقي النمسا.

وأثناء تفتيش المنزل في هيتسندورف، بالقرب مدينة جراتس، عثرت الشرطة على أسلحة تُستخدم للضرب والطعن، وأعلام تحمل شعارات نازية، ومخدرات.

وأكدت الشرطة، أن ما لفت انتباهها هي منشورات المواطن الألماني على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعبر عن أيديولوجية الحزب الوطني الاشتراكي للعمال "الحزب النازي".

وعندما داهمت الشرطة، برفقة مسئولي جهاز الاستخبارات الداخلية في ولاية ستيريا النمساوية، المنزل، فر الشخص البالغ من العمر 54 عاما إلى الغابات المجاورة، لكنه سلم نفسه بعد بضع ساعات.

وتم احتجاز الرجل واستجوابه ثم إطلاق سراحه. وأفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أنه تم توجيه تهم له بموجب القوانين المناهضة للنازية.

وقال المتحدث، إن التحقيق كان تحت إشراف جهاز الاستخبارات النمساوي.

وتجري حاليا اختبارات للتأكد مما إذا كانت الأسلحة النارية التي عُثر عليها صالحة للاستخدام. وأفاد المتحدث باسم الشرطة بأن الشخص لم يكن بحوزته تراخيص لحمل الأسلحة.