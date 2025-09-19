العريش تستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ63 لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة المصرية.

وذكر مصدر أمني بشمال سيناء أن الطائرة تحمل على متنها سلالًا غذائية متعددة الأصناف، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتجري فرق الهلال الأحمر المصري عمليات الإشراف على تفريغ المساعدات وتجهيزها تمهيدًا لنقلها إلى معبر رفح البري، وتسليمها للجهات الفلسطينية لاحقًا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.