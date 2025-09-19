نقابة المهندسين تشارك بحفل تخرج طلبة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

شاركت نقابة المهندسين، في حفل تخرج دفعة 2025 من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وخلال كلمته قال الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية: "إن مهنة الهندسة رسالة ومسؤولية وطنية قبل أن تكون مجرد عمل".

وأضاف "سعودي" أن النقابة تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يجعلها قادرة على خدمة المهندسين وأسرهم، باعتبارها البيت الكبير لجميع المهندسين.

وقاد "سعودي" الخريجين في ترديد قسم مهنة الهندسة في لحظة مؤثرة جسدت روح الانتماء والالتزام.

وأكد الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، على أن النقابة تفتح أبوابها دائمًا لدعم شباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل باعتبارهم طاقة الحاضر وأمل المستقبل، مشيدًا بما تبذله كلية الهندسة من جهد متواصل لإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.

وعلى هامش المشاركة في الحفل أشار المهندس باسل ياسر، رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي بالنقابة إلى أن اللجنة ستواصل جهودها في خدمة شباب الخريجين من خلال مبادرات التدريب والفعاليات المختلفة وفرص التأهيل التي تساعد الخريجي على الاندماج في سوق العمل.

وأكد المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، على أن النقابة تحرص على التواصل المستمر مع شباب المهندسين من أجل التعريف بدور النقابة في خدمة المهندس وأسرته، مشددًا على أن العلاقات العامة والإعلام يمثلان جسرًا للتواصل بين النقابة وأعضائها.

وجاء الحفل بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وممثلين لجهات معنية.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الجمعة، فقد أكد الحضور في كلماتهم أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تمثل قلعة علمية شامخة خرجت أجيالًا صنعت نهضة مصر في مختلف المجالات، وأن النقابة والجامعة شريكان في دعم مسيرة الخريجين نحو مستقبل مشرق.