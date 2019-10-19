نائب محافظ الإسكندرية يشهد تدشين محطة طاقة شمسية بقدرة 150 كيلو وات

شهد نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال اليوم السبت، تدشين الشركة المصرية الأوروبية لصناعة الأدوية لمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 150 كيلو وات، بهدف توفير طاقة مستدامة وللحفاظ على البيئة.

وقال جمال أن المحطة تنتج 260 ميجا وات/ ساعة، موضحا أن التدشين يأتي في إطار التعاون بين الشركة الأوروبية لصناعة الأدوية، ومشروع نظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أن المحافظة تعمل بكل جد لتشجيع إنتاج الطاقة واستغلال المصادر المتوفرة لإنتاجها، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على استغلال الغاز المستخرج من تحلل القمامة بالمدفن الصحي بمنطقة الحمام؛ لتوليد الكهرباء كوقود بدلا من حرقة دون الاستفادة منه، حيث يتم إنشاء محطة تعمل بالغاز المستخرج من المدفن لإنتاج الوقود.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد سلطان أنه من المتوقع أن تلبي المحطة 10% من احتياجات الطاقة الكهربائية للمنطقة الإنتاجية سنويا، كما ستساهم في خفض 156 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، مضيفا أن هذه المحطة تعتبر نموذجا يحتذى به في المباني الصناعية الدواية؛ لترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخفض انبعاث الاحتباس الحراري.