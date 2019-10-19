القوات الموالية لتركيا تفرض حصاراً كاملاً على مدينة رأس العين

قطع الجيش الوطني السوري الموالي للجيش التركي طريق رأس العين تل تمر في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، وبذلك فرض حصاراً كاملاً على مدينة رأس العين.

وقال مصدر مقرب من الجيش السوري إن مجموعات مسلحة موالية للجيش التركي سيطرت على ثلاث قرى على طريق تل تمر - راس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وبذلك أصبحت مدينة رأس العين محاصرة بالكامل .

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، أن المجموعات المسلحة هاجمت اليوم نقاط للجيش السوري في قرية الاهراس / 15 كم شمال غرب مدينة تل تمر/، وتمكن الجيش السوري من صد الهجوم ، وعادت عناصر المجموعات المسلحة إلى المنطقة التي انطلقوا منها".

وبسط الجيش السوري سيطرته على الطريق الدولي حلب - القامشلي M4 من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى مدينة تل تمر وعلى مسافة تتجاوز 120 كم.

من جانبه، أكد قائد في الجيش الوطني السوري وجود اشتباكات متقطعة في أكثر من محور بمدينة رأس العين وريفها.

وقال القائد العسكري ، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (د. ب. أ): "بعد مرور حوالي ثلث المدة المتفق عليها لانسحاب قوات قسد من المنطقة المتفق عليها، لم نسجل خروج أي منهم قاموا باستهداف قواتنا في مدينة رأس العين وريفها".

إلى ذلك، دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، في بيان لها تم نشره على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأهالي للتجمع في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، والتوجه إلى مدينة رأس العين المحاصرة من قبل الجيش التركي والجيش الحر، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من المدينة.