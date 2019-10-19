شاروبيم: قوافل علاجية مجانية بقرى الدقهلية شهريا

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار شاروبيم إلى أن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد يومي 1،2، ويومي 4،5 بالطويل مركز المنزلة، ويومي 11،12 بالحساينة مركز دكرنس، ويومي 15،16 ببصار 30 مركز بلقاس،18،19 بالخضيري مركز منية النصر، ويومي 25،26 بابو داود العنب مركز أجا.

وأكد على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ، إنه تم إجراء الكشف على 1027 في قافلة طبية مجانية بقرية ابو طه مركز دكرنس خلال يومين، مشيرًا إلى تحويل 11مريضًا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ129حالة، كما تم إجراء 201 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 104 لأمراض الضغط والسكر.