أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء الرياضي المغربي، أن الفريق لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم التحكيمي الذي تعرض له النادي، خلال مواجهة الزمالك.

وتلقى الرجاء الرياضي المغربي خسارة بهدف دون مقابل أمام ضيفه الزمالك، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة شهدت الكثير من الحالات الجدلية من قبل حكم المباراة الكاميروني، أليوم أليوم نيانت.

وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «أداء الحكم الكاميروني كان كارثيًا وظالم لفريق الرجاء، وذلك للأخطاء التحكيمية التي كان لها تأثير مباشر على النتيجة».

وأضاف المتحدث الرسمي للرجاء: «بطبيعة الحال الرجاء المغربي لن يقف مكتوف الأيدي، سنتخذ موقفًا يليق بقيمة الرجاء، والقرار الخاص بنا سنعلن عنه قريبًا جدًا وذلك من خلال موقعنا الرسمي وصفحتنا الرسمية».

وتابع: «الزمالك أتيحت له فرصة واحدة وتمكن من استغلالها، بينما سيطر الرجاء على المباراة وخاصة الشوط الثاني».

وأتم: «كنا الأكثر استحواذ على الكرة خلقنا العديد من الفرص، ولولا الظلم التحكيمي كنا على الأقل خرجنا بنتيجة التعادل، ولكن هذه هي حال كرة القدم».

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.