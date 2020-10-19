رئيس وزراء اليابان يجرى مباحثات مع نظيره الفيتنامي بشأن التعاون في مجال الدفاع

أجرى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، مباحثات مع نظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك اليوم الاثنين، بشأن التعاون في مجال الدفاع، وذلك في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه.

وقال فوك، خلال المباحثات اليوم، اليابان تعد شريكا استراتيجيا لفيتنام، وأرحب باختيار رئيس الوزراء سوجا لزيارة فيتنام خلال أول رحلة خارجية له. هذا يظهر قوة العلاقة بين الدولتين.

وبعد المباحثات، أكد سوجا للصحفيين أن فيتنام تعد دولة أساسية للحفاظ على منطقة المحيط الهادي- الهندي حرة ومنفتحة، مضيفا أن الدولتين سوف تعززان التعاون في مجال الدفاع في ظل التوترات مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف سوجا للصحفيين عقب لقاء فوك في هانوي، أنها خطوة كبيرة في مجال الأمن للدولتين أن نتوصل لاتفاق من حيث المبدأ بشأن نقل معدات الدفاع والتكنولوجيا.

وأكد فوك وسوجا، أن الدولتين اتفقتا على تعزيز الثقة السياسية والتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا ودفع الاستثمار لانعاش الاقتصاد، ويشمل ذلك توقعات باستئناف الرحلات التجارية بين الدولتين قريبا.

وسوف يتحدث سوجا خلال زيارته مع رئيس الجمعية الوطنية في فيتنام، ويضع أكليلا من الزهور على نصب للجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب وعلى ضريح الزعيم الثوري السابق هو تشي منه.

وكان سوجا قد تولى منصب رئيس الوزراء في منتصف سبتمبر الماضي، عقب أن تقدم سلفه شينزو آبي باستقالته بصورة مفاجئة لأسباب صحية. وبدأ سوجا زيارته لفيتنام أمس وتستمر حتى غدا الثلاثاء، وبعد ذلك سيتوجه إلى إندونيسيا.