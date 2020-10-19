 الصحة المغربية تسجل 2117 إصابة جديدة بكورونا و2449 حالة شفاء في 24 ساعة - بوابة الشروق
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الصحة المغربية تسجل 2117 إصابة جديدة بكورونا و2449 حالة شفاء في 24 ساعة

الرباط - أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 7:56 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 7:56 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 2117 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 175947 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2885470 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2976 حالة، فيما تم تسجيل 2449 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 146421 شخصا.

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