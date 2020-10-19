جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة السادسة:

انتهت الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي شهدت إخفاقا من العملاقين برشلونة و ريال مدريد، بينما شهدت تربع سوسيداد على الصدارة، في السطور التالية نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني ونتائج مباريات الجولة السادسة من موسم 2020-2021 وأبرز التفاصيل.

سوسيداد يستعيد نغمة الفوز

استعاد ريال سوسيداد نغمة الفوز في الليجا بنتيجة كبيرة أسقط بها مضيفه ريال بيتيس في عقر داره (بينيتو فيامارين) بثلاثية دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم الأحد ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

أنهى الفريق الباسكي الـ45 دقيقة الأولى متقدما بهدف وحيد حمل توقيع كريستيان بورتو في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، أمَن النجم الشاب ميكيل أويارزابال الانتصار بهدف ثان «بالتخصص» من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، أنهى البلجيكي عدنان يانوزاي الأمور تماما بالهدف الثالث.

وضرب سوسيداد أكثر من عصفور بهذا الفوز، أولها أنه عاد به لسكة الانتصارات في الليجا سريعا بعد خسارة الجولة الماضية قبل التوقف الدولي على ملعبه أمام فالنسيا بهدف.

الفوز أيضا صعد بالفريق الباسكي لصدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، ويتفوق بفارق الأهداف فقط على فياريال، الذي فاز هو الآخر في وقت سابق اليوم بهدفين لواحد على فالنسيا.

بينما تجرع الفريق الأندلسي خسارته الثالثة خلال آخر 5 مواجهات، وأيضا منذ بداية الموسم.

وتجمد رصيد كتيبة التشيلي المخضرم مانويل بيليجريني عند 9 نقاط يأتي بها تاسعا بشكل مؤقت.

إلتشي يحقق فوزه الثاني

حقق إلتشي فوزه الثاني هذا الموسم في الليجا بعد أن عاد بالنقاط الثلاث من عقر دار ديبورتيفو ألافيس بالفوز بهدفين نظيفين، في الوقت الذي خيم فيه التعادل الإيجابي على مواجهة هويسكا وضيفه بلد الوليد بهدفين لكل فريق، وذلك ضمن مواجهات الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التي أقيمت الأحد.

وعلى ملعب (منديزوروزا)، سجل الفريق الضيف هدفا في كل شوط، حيث تقدم منذ الدقيقة 39 بفضل الجناح الشاب بيري ميا.

ثم عزز الجناح الشاب تيتي مورينتي من انتصار إلتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبهذا يستعيد الفريق الصاعد حديثا لليجا هذا الموسم نغمة الفوز بعد تعادله في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي أمام هويسكا، وهو الانتصار الثاني له هذا الموسم.

ورفعت النتيجة رصيد إلتشي إلى 7 نقاط في المركز الـ12 مؤقتا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له أمام برشلونة وإشبيلية على الترتيب.

بينما تكبد الفريق الباسكي الخسارة الرابعة هذا الموسم ليظل رصيده عند 4 نقاط يقبع بها في منطقة الخطر (المركز الـ18).

بلد الوليد يفشل

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت في نفس التوقيت، فشل بلد الوليد في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم بعد أن تعادل خارج قواعده أمام هويسكا بهدفين لمثلهما، بعد أن كان متقدما بهدفين دون رد على ملعب (إل ألكوراز).

تقدم بلد الوليد في النتيجة بثنائية جاءت عن طريق برونو جونزاليس ووالدو روبيو، من ركلة جزاء، في الدقيقتين 35 و51 على الترتيب.

ولكن انتفض لاعبو هويسكا وعادوا في المباراة بهدفين في غضون 4 دقائق (ق52 و56) بواسطة رافا مير وساندرو راميريز على الترتيب.

وبهذا يتقاسم الفريقان النقطة ليرتفع رصيد هويسكا إلى 5 نقاط في المركز الـ16، علما بأن الفريق لم يحصد اي انتصار منذ بداية الموسم.

بينما لا يعد موقف بلد الوليد أفضل من هويسكا، حيث يحتل الفريق المرتبة الـ19 وقبل الأخيرة برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات، مقابل 3 هزائم.

فياريال يصطاد الخفافيش

وكان قد حقق فياريال فوزا مهما على حساب ضيفه فالنسيا بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما الأحد على ملعب (لا سيراميكا) في إطار الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها المهاجم باكو ألكاثير.

ولكن أدرك النجم البرتغالي جونسالو جيديش التعادل لفالنسيا في الدقيقة 37.

ولكن في الشوط الثاني وضع داني باريخو فريقه فياريال في المقدمة في الدقيقة 69 بهدف ثان في شباك فريقه السابق.

واستعاد فريق «الغواصات الصفراء» نغمة الفوز في الليجا بعد التعادل سلبيا في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي أمام أتلتيكو مدريد.

بينما على الجانب الآخر، استمر مسلسل النتائج السلبية لـ«الخفافيش» الذين سقطوا في فخ الخسارة الثانية تواليا، الثالثة هذا الموسم، ليظل رصيد الفريق عند 7 نقاط في المركز الـ12.

وكان كل من برشلونة وريال مدريد قد سقطا بالهزيمة أمام كل من خيتافيوقادش على الترتيب السبت الموافق 17 أكتوبر 2020.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة السادسة:

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):