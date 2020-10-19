مبعوث ترامب للسلام: القرار يعود للسعودية في إقامة معاهدة السلام مع إسرائيل

قال آفي بيركوفيتس، مبعوث الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يوم الأحد، إن جهود الرئيس الأمريكي للتقارب العربي الإسرائيلي تكتسب قوة دفع.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي خطط لأن تسلك السعودية طريق الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال بيركوفيتس: "القرار يعود لهم في اتخاذ هذه الخطوة في نهاية المطاف".

وأضاف مبعوث الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "مناقشاتنا معهم إيجابية على عدة جبهات".

وحلقت الطائرة التي تقل الوفد الإسرائيلي في أجواء السعودية وذلك تيسيرا من المملكة التي تقاوم حتى الآن مناشدات واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتسابق الإدارة الأمريكية الزمن لتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في محاولة لتأمين فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر، وبالنسبة لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط فإن التقارب يتيح فرصة لتوحيد الصفوف في مواجهة إيران بشكل أكبر.