الأرجنتين تغير طريقة إدارة السياسة النقدية

قررت الأرجنتين تغيير طريقة إدارة السياسة النقدية لتجمع بين سعري فائدة استرشاديين، بهدف تقليل تكلفة التخلص من تكدس السيولة النقدية بالعملة المحلية "البيزو" في الأسواق.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسية في منطقة بين سعر الفائدة على إعادة شراء القروض، وسعر الفائدة على سندات السبعة أيام في الأرجنتين، حيث يبلغ سعر الفائدة الرئيسية حوالي 33 في المئة.



كان وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، قد قال في مؤتمر مع المستثمرين يوم الجمعة الماضي إن الحكومة تسعى إلى تقليل الفارق بين أسعار الفائدة المختلفة، بحيث يكون هناك سعر فائدة رئيسي واحد يتراوح بين 23 و33 في المئة، بحسب أحد الأشخاص المشاركين في المؤتمر.



وتعليقا على هذه الأنباء، قال متحدث باسم البنك المركزي الأرجنتيني إن هذه الأفكار جزء من "استراتيجية توحيد أسعار الفائدة".



يأتي ذلك في حين تواجه الأرجنتين حاليًا أزمة عملة قوية، حيث يجري تداول الدولار في السوق الموازية مقابل 178 بيزو، بزيادة نسبتها 57 في المئة عن سعر الصرف الرسمي.