عمدة موسكو: وضع تفشي فيروس كورونا في العاصمة تحت السيطرة

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، إن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في موسكو تحت السيطرة خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف سوبيانين -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "هذا الأسبوع أظهر ليس فقط زيادة عدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات، إنما أدى أيضًا إلى ظهور العلامات الأولى على أن وضع تفشي العدوى أصبح تحت السيطرة".

وأضاف أن "فرض تدابير قصوى مثل حظر تجول، وحظر كامل على الحركة في المدينة، وفرض حظر على الدخول والخروج، وإغلاق تقريبا جميع المؤسسات، بالنسبة لنا هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق ومستحيلة"، موضحا أن التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ في موسكو في ديسمبر ويناير المقبلين.