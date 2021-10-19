قافلة طبية مجانية في قرية «طبل» بدمياط الخميس المقبل

​أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق قافلة طبية موسعة بقرية "طبل" بمركز دمياط، وذلك ضمن القوافل التي تنظمها اللجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر، لعلاج المرضى غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقالت إن القافلة ستتضمن تخصصات "العيون، الجلدية، القلب، الأوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأورام، الأسنان و الأطراف الصناعية"، كما سيتم توفير العلاج على نفقة الدولة والأدوية بالمجان.

هذا وستنعقد القافلة يوم الخميس القادم الموافق 21 أكتوبر في تمام التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بمدرسة الهدى بقرية طبل وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.