رابطة الأندية: لا يوجد استثناءات في حضور الجماهير لمباريات الدوري

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كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، المقياس الأساسي لتحديد ملاعب مباريات الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022، مؤكدًا عدم وجود استثناءات لحضور الجماهير في جميع مباريات الدوري.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «المقياس لتحديد الملاعب تم تحديده على حسب قدرة تلك الملاعب على استقبال الجماهير ومطابقتها لقتنيات الأمان».

وأضاف: «الرابطة تلقى دعم كبير من الدولة ووزارة الداخلية لتنفيذ ذلك، ومسؤوليتنا تجاه جماهير كرة القدم أن نخرج بمظهر حضاري، وجميع دوريات العالم أعادت الجماهير بشكل تدريجي، ونتمنى أن تكون تلك هي البداية لحضور أعداد أكبر».

وتطرق دياب للحديث عن عودة الجماهير للمباريات قائلا: «لا يوجد أي استثناءات في حضور الجماهير وستكون كل المباريات سواسية بحضور الجماهير».

وأتم: «شركة تذكرتي استلمت اليوم جدول المباريات، وستبدأ في طرح التذاكر طبقا للاشتراطات، وسيتم الإعلان عن أسعارها تزامنا مع موعد طرحها».