هنا شيحة عن أزمة شقيقتها مع والدها: سببها صحفيون يصطادون في المياه العكرة

قالت الفنانة هنا شيحة، إنّ الأزمة التي حدثت بين والدها وشقيقتها "حلا" سببها صحفيون، وصفتهم بأنهم "يصطادون في المياه العكرة".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أن بعض الصحفيين عملوا على تحريف التصريحات ووضعها في سياق آخر.

وفيما وصفت هنا، شقيقتها حلا بـ"حبيبة قلبي"، فقد أكّدت أنّها لا تتدخل في مواقفها، وقالت إنّها تحترم الخصوصية، وأن كل شخص له مطلق الحرية في حياته وعمله وقراراته.

وتابعت: "إحنا متربين كده.. مفيش حد بيدخل في الحاجات الخاصة بغيره".

وكانت أزمة شيحة الأخيرة قد بدأت بعد أن أبدت استياءها بسبب ظهورها مؤخرا في لقطات من أغنية الفنانة لتامر حسني، تم تصويرها ضمن الفيلم الذي يجمعهما "مش أنا"، وذلك قبل إعلانها اعتزال الفن.

وانتقدت نقابة المهن التمثيلية ما اعتبرته "محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي"، وذلك في أعقاب تعليقات للممثلة المعتزلة، وأعلن نقيب الممثلين أشرف زكي، شطبها من النقابة.

وقالت حلا ردا على القرار، إنها "لا تحب أن تكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن".

تدخل والدها في الأزمة، وقال - تعليقًا على ما فعلته مع حسني: "كلام ما يصحش، وهي صورت الفيلم وكانت معجبة به جدا، والكلام ده ما أعرفش أساسه إيه، إنتي صورتي وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها".