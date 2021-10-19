علق المخرج محمد العدل على الانتقادات التي طالت فيلم "ريش"، بعد عرضه بمهرجان الجونة السينمائي.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلا: "هو الكليشيه بتاع فيلم بيسئ لسمعة مصر مش حنخلص منه بقي ؟!

وأضاف العدل: "المفروض نحتفل بمخرج شاب حقق نجاح عالمي غير مسبوق ونحاول ندعمه وندعم غيرة ونطور صناعة الأفلام عشان ننافس أكتر برة، كفاية أفكار رجعية وقديمة وعبثية الصراحة".

واختتم: "كل التوفيق والاحترام ليك يا عمر يا زهيري في كل اللي جاي وترفع اسم بلدك وسينما بلدك أكتر وأكتر".

فيلم «ريش» هو الفيلم الروائى الطويل الأول لمخرجه عمر الزهيرى، وشارك فى مسابقة أسبوع النقاد الدولى بمهرجان «كان» السينمائى، وحصل على الجائزة الكبرى لنسختها الـ60، وقد خصص له المهرجان 5 عروض، واستقبله النقاد فى مهرجان «كان» بحفاوة كبيرة، غير أن عرضه الأول فى «الجونة» لم يحظَ بنفس القدر من الاحتفاء، فقد انقسم حوله النقاد والجمهور، بشكل حاد، ما بين إشادات كبيرة ترى أنه يقدم صورة مغايرة للسينما المعتادة، وهجوم قاس وصل إلى أن يتهمه البعض بتقديم صورة غير حقيقية عن مصر، بينما كان موقف كثير من الفنانين واضحا بخروجهم من قاعة العرض مع منتصف الفيلم تقريبا، ومن هؤلاء المخرجة إيناس الدغيدى، والفنانين، يسرا، أشرف عبدالباقى، وشريف منير، وأحمد رزق.