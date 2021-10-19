 الكرملين: بوتين يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو بسبب الوضع الوبائي - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو بسبب الوضع الوبائي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 4:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 4:26 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو.

وقال بيسكوف، لوكالة أنباء سبوتنيك، ردا على سؤال عما إذا كان قرار الرئيس الروسي عدم الذهاب إلى روما لحضور قمة العشرين مرتبط بوضع وباء فيروس كورونا: "نعم، هذا مرتبط بالطبع بالوباء"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي سيشارك في هذه القمة عبر الفيديو.

وكان المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين" أعلن في وقت سابق، أن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، باستعداده للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو.

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