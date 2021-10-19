الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي لبحث عدد من الملفات وآخر مستجدات كورونا

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية في قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.

ويناقش مجلس الوزارء - خلال اجتماعه - عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري.

كما يتابع المجلس ما جرى بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام .