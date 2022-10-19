إصابة 8 إثر حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل في الساحل الشمالي بمطروح

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قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن ٨ أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالطريق الدولى بالساحل الشمالى.

وأوضح البلتاجي أن مستشفى العلمين التخصصي استقبل ٨ أشخاص مصابين، بكسور ونزيف واشتباه فى نزيف ردود، كدمات سحجات، جروح قطعية؛ جراء حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، أمام القرية التراثية.

وأكد تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين التخصصي.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.