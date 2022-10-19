تقرير: ألمانيا تتخذ الخطوات الأولى نحو تقنين القنّب

تتخذ الحكومة الألمانية الخطوات الأولى نحو تقنين محتمل للقنب.



وذكرت صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء، استنادا إلى وثيقة من وزارة الصحة، أن أحد الجوانب الرئيسية لخطط وزارة الصحة في هذا الشأن هو عدم تجريم شراء أو حيازة 20 جراما من القنب من قبل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما.



وذكر التقرير أن النقاط الرئيسية للمقترحات التي طرحها وزير الصحة كارل لاوترباخ يتم مناقشتها بين الوزارات المعنية حاليا.



وبحسب الخطط، سيُسمح بزراعة ما يصل إلى نبتتين من القنب للاستخدام الشخصي، كما يجب ألا تتجاوز كمية المادة المسكرة "THC" في القنّب المقنن نسبة 15%. ومن حيث المبدأ لن يُجرى تصنيف القنب قانونا على أنه مخدر.



وإذا تم القبض على أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاما وبحيازتهم القنب، فسيتم إعفاؤهم أيضا من العقوبة. ومع ذلك يمكن لمكاتب رعاية الشباب إلزام هؤلاء المراهقين بالمشاركة في هذه الحالات في دورات للوقاية، وسيتم مصادرة القنب منهم.



كما تنص الخطط على تنظيم مواقع متاجر القنب، بحيث يكون هناك حد أدنى للمسافات بينها وبين المدارس ومرافق الأطفال والشباب.



وقبل شهر ألمح وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إلى إمكانية تقنين القنب العام المقبل. ومع ذلك قال مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات بوركهارد بلينرت في يوليو الماضي إنه من غير المرجح أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل عام 2024.



ومن المنتظر أن يقدم الائتلاف الحاكم مشروع القانون بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.



وقدّر لاوترباخ أن حوالي 4 ملايين بالغ يستخدمون القنب في ألمانيا، مع وجود سوق سوداء كبيرة وتورط للجريمة المنظمة.