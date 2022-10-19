مؤتمر صحفي لمسرحية كازينو بديعة بحضور سمية الخشاب وأحمد فتحي

أقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "كازينو بديعة" داخل مسرح كايرو فيستفال بالتجمع الخامس بحضور أبطال العرض ولفيف كبير من الإعلامين والصحفيين.

وحرص على الحضور كلا من الفنانة سمية الخشاب، والنجم أحمد فتحي، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، أدوار، طارق الأبياري، الكاتب أحمد الأبياري، وغيرهم من صناع العمل.

وتحدث صناع العمل عن المسرحية قائلين مسرحية "كازينو بديعة" ستعيد المسرح مرة أخرى فهيا تقدم كوميديا جديدة وديكور أكثر من رائع وكل أبطال العرض لهم طلة مميزة علي المسرح وستنال إعجاب الجمهور.

مسرحية "كازينو بديعة" تأليف أحمد الأبياري وإخراج طارق الأبياري مسرحية غنائية استعراضية ومن المقرر عرضها في شهر ديسمبر المقبل على مسرح الماركيه كايرو فيستيفال سيتي ،ويشارك في البطولة أحمد فتحي وإدوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، ، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم ،استعراضات عاطف عوض.