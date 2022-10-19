شهدت حالة الطقس بمحافظة البحيرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح، خاصة على المناطق الصحراوية، وسقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية وخاصة (إدكو، وكفر الدوار، وأبو حمص)، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.



وأعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة، بعد توقعات الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس المضطرب، موجهة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات شركات (الكهرباء – مياه الشرب)، ومسؤولي الطرق والكباري، والحماية المدنية، والإسعاف، بضرورة الالتزام بعدد من التدابير التى تم الاتفاق عليها.



وأوضحت أنه تم إلغاء الإجازات خلال فترة الأمطار المتوقعة، والتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة تراكمات الأمطار، والمتابعة المستمرة لتطهير الصفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع، ومتابعة تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بمحطات الصرف الزراعي.



ووجهت نائب المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة، بمتابعة الموقف مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بشفط المياه من الشوارع، التى تبلغ نحو 1500 معدة متنوعة، بين سيارات شفط ومقطورات شفط ونافوري وماكينات شفط؛ لسرعة التخلص من تراكمات المياه في حالة سقوط الأمطار.