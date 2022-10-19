البورصة تستقر في المنطقة الحمراء بهبوط طفيف

استقرت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، في المنطقة الحمراء، بانخفاض طفيف، بعد 4 جلسات من المكاسب المتتالية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى 10165 نقطة.

وحافظ المؤشر الرئيسي على تقدمه للجلسة الرابعة على التوالي أمس الثلاثاء، وأنهى الجلسة عند أعلى مستوياته في خمسة أسابيع (10,163 نقطة) مسجلاً أحجام تداول مرتفعة نسبيًا.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يستهدف المؤشر مستوى المقاومة القادم 10,450 نقطة. يقف مستوى الدعم الأول عند 10,000 نقطة، ويليه أقل مستوى تم تسجيله في الأسبوع الماضي 9,750 نقطة.. ننصح المتداول على المدى القصير بالاحتفاظ بمراكزه، واستخدام أقل مستويات مسجلة في الأسبوع الماضي لحماية الأرباح وذلك تبعًا لكل سهم على حدة".