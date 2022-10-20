الصحفيين العرب يطلق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على الدورة الـ14 من مؤتمره العام

قرر الاتحاد العام للصحفيين العرب في ختام مؤتمره العام الرابع عشر الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة إطلاق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على هذه الدورة اعترافا من الصحفيين والصحفيات العرب بالأدوار الكبيرة التي أدتها بمهنية وبشجاعة.

وجدد الصحفيون العرب التنديد بهذه الجريمة والاستغراب من عجز المجتمع الدولي عن فتح تحقيق نزيه و مستقل حول هذه الجريمة النكراء، وترتيب الجزاء على ذلك، مجددا مساندته للإجراء الذي أقدمت عليه نقابة الصحفيين الفلسطينيين برفع شكوى ضد الجناة لدى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بتسريع تفعيلها في أقرب وقت ممكن.

كما أعلن مساندته لقرار جامعة الدول العربية الذي خصص يوما عربيا للإعلام يخلد الذكرى السنوية لاغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأكد المؤتمر وقوف جميع الصحفيين والصحفيات العرب الأحرار مع الشعب الفلسطيني الأبي الذي يواجه أحد أخطر مظاهر و أشكال الاستعمار في تاريخ البشرية جمعاء، وهو يتعرض من طرف هذا الاحتلال إلى أبشع مظاهر البطش والقتل والتعذيب والاعتقال والاختطاف ومصادرة الأراضي.

وفي نفس السياق، جدد المؤتمر تضامنه المطلق مع الصحفيين اليمنيين الذين يتعرضون لأبشع أشكال الاستهداف، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين .

وأصدر الاتحاد في ختام مؤتمره عددًا من التوصيات تتعلق بالتحولات العميقة والجذرية التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام.