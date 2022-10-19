ضبط سيدة اشتركت مع شقيقتها في الاستيلاء على 22 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة اشتركت مع شقيقتها في الاستيلاء على 22 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل أرباح شهرية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من (عدد من المواطنين- مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بتضررهم من سيدة وشقيقتها لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها، وقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (سيدتين شريكتين بإحدى شركات مستحضرات التجميل، لإحداهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 22 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

بتقنين الإجراءات تم استهداف إحداهما وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.