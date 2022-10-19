 الإحصاء: نمو الأجور بقطاعي الأعمال العام والعام بـ8% في 2020-2021 - بوابة الشروق
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الإحصاء: نمو الأجور بقطاعي الأعمال العام والعام بـ8% في 2020-2021


نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 3:02 م

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2020-2021.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

• قطاع الأعمال العام

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة 631.6 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 617.0 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

وارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 173.6 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 170.4 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 1.9%.

وارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 576.1 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

• القطاع العام

بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 28.4 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 16.1 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 76.6%.

بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر 105.6 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 90.9 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2%.

بلغت قيمة الأجور 32.1 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 29.7 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 8.0%.


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