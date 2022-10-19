الإحصاء: نمو الأجور بقطاعي الأعمال العام والعام بـ8% في 2020-2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2020-2021.
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
• قطاع الأعمال العام
ارتفعت قيمة الأصول الثابتة 631.6 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 617.0 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 2.4%.
وارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 173.6 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 170.4 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 1.9%.
وارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 576.1 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 1.3%.
• القطاع العام
بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 28.4 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 16.1 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 76.6%.
بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر 105.6 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 90.9 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2%.
بلغت قيمة الأجور 32.1 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 29.7 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 8.0%.