الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بثنائية صعبة ومتأخرة أمام سموحة

حقق فريق الزمالك، فوزاً صعباً على ضيفه سموحة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الأول، شريف رضا مدافع سموحة بطريق الخطأ في مرمى فريقه، بعد تسديدة أرضية من البديل شيكابالا في الدقيقة 79، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق البنيني أكينيولا من استغلال لخطأ دفاعي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الزمالك الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري من استاد المقاولون العرب، فشل في الوصول إلى مرمى الهاني سليمان من خلال محاولات أغلبها عن طريق سيف الدين الجزيري وسيد نيمار، بالإضافة إلى زيزو، بينما كان الفريق السكندري صاحب خطورة كبيرة على مرمى محمد عواد، لاسيما عن طريق النيجيري صديق أوجولا، وأيضا حسين فيصل مصدر الخطورة بالجبهة اليسرى الهجومية.

الشوط الأول لم يشهد أي خسارة للفريقين على مستوى النتيجة، لكن الزمالك خسر أحد لاعبيه بإصابة المدافع العائد من فترة غياب بسبب الإصابة أيضا وهو محمود حمدي الونش.

وغادر الونش ملعب المباراة بالدقيقة 30 ليحل التونسي حمزة المثلوثي بديلا له.

وفي الدقيقة 42 أهدر المغربي زكريا الوردي أخطر كرات المباراة بعد هجمة زملكاوية سريعة انتهت بعرضية من نيمار لرأس لاعب الرجاء السابق الذي سدد فوق العارضة.

مع بداية الشوط الثاني أجرى فيريرا ثاني التبديلات بنزول إمام عاشور على حساب سيد نيمار، ليتقدم عمر جابر إلى الثلث الأمامي.

ظل سموحة يلعب بإحكام دفاعي مع تقدم في المرتدات بكثافة عددية، ما صعب مهمة لاعبي الزمالك في الاختراق سواء على الأجناب أو في العمق.

في الدقيقة 56 تصدت عارضة محمد عواد لأخضر فرص المباراة، بعدما تهيأت كرة عرضية لأليا سيلا امام المرمى مباشرة لكنه سددها بغرابة شديدة في العارضة.

في الدقيقة 60 شارك شيكابالا ويوسف أسامة نبيه بدلا من عمر جابر وزكريا الوردي.

وأنقذ فتوح فرصة خطيرة أخرى لسموحة، من عرضية بنجامين بواتينج في الدقيقة 63 لتتحول إلى ركنية للفريق السكندري الأكثر خطورة.

حاول الزمالك كسر التكتل بسلاح التسديدات وتحديدا عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 67 لكرة الكرة مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 71 طالب زيزو بركلة جزاء إثر كرة مشتركة مع أحمد حكم مدافع سموحة، لكن نادر قمر الدولة بعد العودة للفار أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 77 وفي ظل صحوة ملحوظة نسبياً للزمالك وتراجع نسبي في أداء سموحة ، شارك البنيني سامسون أكينيولا على حساب سيف الدين الجزيري.

الزمالك يتقدم أخيرا

وفي الدقيقة 79 نجح الزمالك في فض الاشتباك على مستوى النتيجة، بعدما تلقى شيكابالا، كرة داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية قوية أكملها شريف رضا مدافع سموحة في مرماه بطريق الخطأ.

نشط سموحة من جديد بحثا عن التعويض والتعديل، وتصدى عواد لإحدى التسديدات الخطيرة لتتحول إلى ركنية لم تُستغل.

في الدقيقة 93، نجح أكينيولا في استغلال خطأ دفاعي لسموحة، ليسدد يسارية قوية في مرمى الهاني سليمان، ليؤمن نقاط المباراة.

مرت محاولات الموج الأزرق دون أن يغرق الزمالك في إحدى الموجات ليحصد الأبيض أول 3 نقاط في رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الممتاز.