أشرف زكي: ضد منع مؤدي المهرجانات ولكن وضع ضوابط تنظيمة لهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه ضد منع مؤدي المهرجانات ولكنه مع وضع ضوابط وقوانين لهم.



وأضاف زكي في مؤتمر صحفي داخل نادي المهن التمثيلية، أن "من يخالف الضوابط يتم منعه تماما من الغناء، وأيضا يجب أن نقدم مطربين موهبين بكثرة لعمل توازن.



وتابع أنه "كان يعاني من تنظيم مهرجانات للسينما وللدراما مسفه وغير لائقة، ورددنا على ذلك بعمل مهرجان القاهرة للدراما الذي لاقى نجاحا كبيرا، فيجب أيضا على نقابة الموسقيين عمل نفس الفكرة وتقديم أعمال غنائية قوية تساعد على عدم انتشار الإسفاف".



وعقد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء المجلس، اجتماعا مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية؛ لوضع ضوابط عمل المطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، فضلا عن الخروج بتوصيات هامة ويتم العمل بيها منذ الإعلان عنها، في أعمال الدارما والسينما، بمقر نادي الممثلين.