أبوالغيط: نعمل مع الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الحالي

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الدعم الأممية في ليبيا، هنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه من طرابلس.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام، بأن أبوالغيط أعرب عن ثقته في التعاون مع باتيلي لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام ناقش مع باتيلى التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، واتفقا على استمرار التواصل والتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا وعلى أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.