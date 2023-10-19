الخارجية الفلسطينية تدعو لعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف يجبر إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي

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دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، إلى الشروع الفوري في ترتيبات عقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف يجبر إسرائيل على "الانصياع للقانون الدولي".

وحثت الوزارة في بيان على الترتيب لعقد المؤتمر لإجبار إسرائيل أيضا على "تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كمدخل استراتيجي لا يمكن تجاوزه لتحقيق أمن واستقرار المنطقة".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الحرب الإسرائيلية على غزة "جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل"، محذرة من أن إطالة أمد الحرب تعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت "لإبادة قطاع غزة بمن فيه وتدميره بالكامل".

وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن "تخاذله في وضح حد لهذه الحرب المدمرة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة".