أطباء قنا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استنكرت نقابة الأطباء بمحافظة قنا، ما يحدث من انتهاكات واعتداءات وحشية وغير إنسانية، على الأشقاء الفلسطينين، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتى لم تفرق بين طفل صغير أو شاب كبير، أو حتى ترحم شيخاً ضعيفاً، ما يجعل هذه الأفعال تأتى على قمة جرائم الحروب.

وأدان أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما حدث من اعتداء وحشى على المستشفى المعمدانى بقطاع غزة، والذى يؤكد بما لا يدع مجال للشك، أننا أمام احتلال لا يعرف للرحمة أو الإنسانية طريق.

وتثمنت نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء، موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفضها القاطع للجرائم والمجازر التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض دعوات التهجير لأصحاب الأرض.

وكان وفد من مجلس نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بمحافظة قنا شارك مع جموع الشعب القنائي بمظاهرات بميدان الساعة للتنديد بالرفض القاطع لممارسات الاحتلال الأسرائيلي لعمليات الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض دعوات التهجير للأخوة الفلسطينيين أصحاب الأرض والدار.