وزير الدفاع الألماني يصل بيروت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الخميس، بوصول وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم أهدافا لـ«حزب الله» جنوبي لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان» بأنه عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في لبنان.

وأكد وزير الدفاع للاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، استعدادات بلاده القوية على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن غالانت قال، في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين، إن «حزب الله اللبناني أقوى من حركة حماس الفلسطينية بـ10 مرات».

وطلب من كبار المسئولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضا.