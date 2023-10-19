مورينيو ينافس تلميذه على تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية حقيقة احتمالية عودة جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي، لتدريب ريال مدريد، وذلك خلفًا لـ كارلو أنشيلوتي الذي تحوم الشكوك بشأن استمراره.

وشهدت الفترة الماضية أقاويلًا عدة تتعلق باحتمالية رحيل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، لتولي تدريب منتخب البرازيل، حيث أوضحت مصادر صحفية وجود اتفاق بين الطرفين، منذ خروج السامبا من كأس العالم (قطر 2022).

وبحسب ما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فكرة عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد باتت مطروحة بالفعل، كأحد البدلاء لـ كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في صيف 2024، ما جعل فكرة رحيله عن المرينجي محتملة، وسط تكهنات اتفاقه مع منتخب البرازيل.

وفيما يتعلق بـ جوزيه مورينيو فيُعتقد أنه لن يستمر في قيادة دفة روما، خاصة مع تراجع أداء الفريق هذا الموسم، إلا أن فكرة عودة لتدريب ريال مدريد مرهونة بموقف أنشيلوتي من الرحيل، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

كما أوضحت التقارير أن هناك أكثر من اسم على طاولة ريال مدريد، لخلافة أنشيلوتي، منهم تشابي ألونسو، الذي سبق وأن لعب تحت قيادة مورينيو حينما كان مدربًا للملكي، وكذلك زين الدين زيدان، الذي يطرح اسمه بقوة للعودة.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن وصافة جيرونا، و3 نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثالث.