الطيران الإسرائيلي يغير فجرا على محيط بلدة الناقورة اللبنانية

أغار الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على محيط بلدة الناقورة اللبنانية دون تسجّيل إصابات بشرية ولا مادية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم، "تعرض عدد من قرى القطاع الغربي في رأس الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب لقصف معاد مباشر في ساعات الفجر الأولى، كما أغار الطيران المعادي فجرًا على محيط بلدة الناقورة ولم تسجّل إصابات بشرية ولا مادية".

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي المعادي حلّق بعيد منتصف الليل فوق الجنوب ومدينة صيدا خارقًا جدار الصوت أكثر من مرة، وشهدت سماء القطاع الغربي قنابل مضيئة أطلقها جيش العدو بكثافة على طول الخط الأزرق وبخاصة قرب بلدة رامية وعيتا الشعب.

ولفتت الوكالة إلى أن عددا من جثامين الشهداء المقاومين، سحبت من منطقة علما الشعب بواسطة الصليب الأحمر الدولي وإشراف الجيش وأودعت في برادات مستشفيات صور.