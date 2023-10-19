السفارة الأمريكية في لبنان تنصح رعاياها بالمغادرة خلال أقرب وقت ممكن

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حثت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها، اليوم الخميس، على «التخطيط للمغادرة في أقرب وقت ممكن، في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة».

وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها، نشره موقع «النهار» اللبناني، قالت السفارة إنّها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان.

وأضافت في توجيهها: «نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة».

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 أكتوبر الجاري، توجيهاً يحضّ المواطنين على عدم السفر إلى لبنان؛ بسبب «الوضع الأمني غير المسبوق» هناك.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بإصدار تعليمات للإسرائيليين قرب الحدود مع لبنان بالتوجه إلى أماكن محصنة.

وأشارت إلى أن «السلطات طلبت من مستوطني المنارة ومسكاف عام والجليل الأعلى، البقاء في منازلهم».

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان باتجاه معسكر المنارة، لافتًا إلى أن «قواته ردت بقصف مدفعي».

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن سلاح الجو أغار على أهداف لـ«حزب الله» بجنوب لبنان خلال الليلة الماضية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «شن الجيش خلال ساعات الليلة الماضية، غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان».

وأضاف: «من بين الأهداف، تمت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر والذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (رأس الناقورة)».

وأشار إلى أن «الغارات جاءت ردًا على عمليات إطلاق النار باتجاه إسرائيل، على مدار الـ24 ساعة الماضية».