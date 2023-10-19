الإصابة تحرم الاتحاد من مابولولو أمام بلدية المحلة

تلقى نادي الاتحاد السكندري صدمة بتأكد غياب مهاجمه الأنجولي كريستوفاو مابولولو، عن مباراة الفريق المقبلة أمام بلدية المحلة، بسبب الإصابة.

الاتحاد السكندري يحل ضيفًا على بلدية المحلة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد المحلة.

وتعرض كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد، للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في وديتي موزمبيق والكونغو الديمقراطية في فترة التوقف الدولي.

وتعرض اللاعب خلال مباراة الكونغو الديمقراطية للإصابة في العضلة الخلفية، والتي على إثرها سوف يغيب لمدة لن تقل عن أسبوعين.

وانضم مابولولو لقائمة كبيرة من الغيابات عن الاتحاد السكندري أمام البلدية، تضم الغاني مورو ساليفو بسبب حصوله على 3 إنذارات، التونسي سيف تقا، أحمد ياسين، عمر صلاح وأحمد الشيخ بسبب الإصابة.

ويتقاسم مابولولو صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، برصيد 4 أهداف لكل منهما، بعد ثلاث جولات من البطولة، علمًا بأن الأهلي لعب مباراتين فقط.